Байден особисто приїде на саміт НАТО у Вільнюсі

Перед самітом НАТО Джо Байден поїде до Британії, а після - до Фінляндії.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден особисто візьме участь у саміті НАТО 11 і 12 липня у Вільнюсі.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Напередодні саміту, 9 і 10 липня, Байден відвідає Лондон, де зустрінеться з королем Чарльзом III і прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком.

Потім лідер США вирушить до Вільнюса у Литві, де 11-12 липня візьме участь у 74-му саміті НАТО.

Після цього, 13 липня, Байден відвідає Гельсінкі для участі в американсько-нордичному саміті лідерів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден нібито має відвідати Гельсінкі на початку липня перед самітом НАТО. Там він збирається зустрітися з президентом Фінляндії та прем’єр-міністрами Швеції, Данії, Норвегії та Ісландії. Зазначається, що таким чином Сполучені Штати хочуть надіслати Росії сигнал про те, що США віддані справі захисту Фінляндії та всіх скандинавських країн.

Читайте також: