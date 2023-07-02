"Небажані гості": Міноборони України звернулася до окупантів в Криму (відео)

Окупантів в тимчасово захопленому росіянами Криму чекає “спекотне літо”.

Відео з натяком окупантам опублікували в Міністерстві оборони України.

Як зазначається, Міноборони натякнуло окупантам на “небажаних гостей”. На кадрах видно, як звичайний курорт на захопленому армією РФ півострові може отримати несподіваний поворот для загарбників.

"Увага небажаним гостям. Цього літа діють попередження щодо подорожей", - підкреслили в Міноборони.

Окупантів в Криму чекає “спекотне літо”

Нагадаємо, що у Криму буряти-"волонтери" шукають гроші на корову, щоб прогодувати окупантів.

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