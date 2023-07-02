Надя Дорофєєва без макіяжу показала, як проводить час в Одесі

Українська співачка Надя Дорофєєва показала, як проводить день неділі під час своєї поїздки до Одеси.

Ввечері виконавиця має зустрітися з шанувальниками на своєму виступі, а вдень вона змогла присвятити час собі та іншим справам. Відео зі своєю рутиною Дорофєєва поділилася у своєму профілі в TikTok.

У ролику Надя показалася на камеру без макіяжу та показала, як наносить доглядову косметику та одягається. Перед підготовкою до виступу Дорофєєва провела час разом з друзями у місцевому кафе, а вже після пішла на саунчек. До речі, цього вечора співачка спробує себе у ролі діджея.

"Сьогодні я у ролі DJ. Одесо, чекаю", - підписала відео Надя.

Нагадаємо, днями Надя Дорофєєва захопила шанувальників фото в образі зухвалої школярки.

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