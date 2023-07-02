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Надя Дорофеева без макияжа показала, как проводит время в Одессе

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
2111
Время на прочтение
1 мин
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Надя Дорофеева без макияжа показала, как проводит время в Одессе

Надя Дорофеева

Артистка имеет несколько выступлений в городе.

Украинская певица Надя Дорофеева показала, как проводит воскресенье во время своей поездки в Одессу.

Вечером исполнительница должна встретиться с поклонниками на своем выступлении, а днем она смогла посвятить время себе и другим делам. Видео со своей рутиной Дорофеева поделилась в своем профиле в TikTok.

В ролике Надя показалась на камеру без макияжа и показала, как наносит косметику и одевается. Перед подготовкой к выступлению Дорофеева провела время вместе с друзьями в местном кафе, а уже после ушла на саунчек. Кстати, в этот вечер певица попробует себя в роли диджея.

"Сегодня я в роли DJ. Одесса, жду", – подписала видео Надя.

@nadyadorofeeva

Сегодня я dj. Одесса, жду )

♬ all falls down — .

Напомним, на днях Надя Дорофеева увлекла поклонников фото в образе дерзкой школьницы.

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Дата публикации
Просмотры
2111
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