Девушка лидера Kalush Orchestra Псюка восхитила романтическими кадрами вместе

Пара прогулялась по вечернему городу.
Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк и его любимая Александра Белобров снялись в романтической фотосессии.
Влюбленные устроили прогулку по вечернему городу Лодзь в Польше и сняли это на камеру. Красивыми фотографиями вместе Александра поделилась на своей странице в Instagram.
"Твое счастье всегда рядом", – нежно подписала фото с любимым девушка.
Александра и Олег наслаждались компанией друг друга, обнимались и танцевали прямо посреди улицы вместе. На некоторых кадрах можно увидеть операторов, которые следуют за парой, и вероятно, что в следующем клипе фаны увидят Псюка с любимой.
Поклонников захватила романтическая атмосфера кадров и "химия" между влюбленными: "Невероятно красивы", "Какие вы котики", "Такие милые", "Видно, что счастливы". Также комментаторы поинтересовались у пары, когда они наконец-то планируют загреть свадьбу, однако Олег и Александра пока не порадовали фанов радостными новостями о церемонии.
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