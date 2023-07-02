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Девушка лидера Kalush Orchestra Псюка восхитила романтическими кадрами вместе

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1116
Время на прочтение
1 мин
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Девушка лидера Kalush Orchestra Псюка восхитила романтическими кадрами вместе

Олег Псюк со своей девушкой Александрой / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

Пара прогулялась по вечернему городу.

Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк и его любимая Александра Белобров снялись в романтической фотосессии.

Влюбленные устроили прогулку по вечернему городу Лодзь в Польше и сняли это на камеру. Красивыми фотографиями вместе Александра поделилась на своей странице в Instagram.

"Твое счастье всегда рядом", – нежно подписала фото с любимым девушка.

Олег Псюк со своей девушкой Александрой / © instagram.com/bilobrov_oleksandra
Олег Псюк со своей девушкой Александрой / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra
Олег Псюк со своей девушкой Александрой / © instagram.com/bilobrov_oleksandra
Олег Псюк со своей девушкой Александрой / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

Александра и Олег наслаждались компанией друг друга, обнимались и танцевали прямо посреди улицы вместе. На некоторых кадрах можно увидеть операторов, которые следуют за парой, и вероятно, что в следующем клипе фаны увидят Псюка с любимой.

Олег Псюк со своей девушкой Александрой / © instagram.com/bilobrov_oleksandra
Олег Псюк со своей девушкой Александрой / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra
Олег Псюк со своей девушкой Александрой / © instagram.com/bilobrov_oleksandra
Олег Псюк со своей девушкой Александрой / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra
Олег Псюк со своей девушкой Александрой / © instagram.com/bilobrov_oleksandra
Олег Псюк со своей девушкой Александрой / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

Поклонников захватила романтическая атмосфера кадров и "химия" между влюбленными: "Невероятно красивы", "Какие вы котики", "Такие милые", "Видно, что счастливы". Также комментаторы поинтересовались у пары, когда они наконец-то планируют загреть свадьбу, однако Олег и Александра пока не порадовали фанов радостными новостями о церемонии.

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Дата публикации
Просмотры
1116
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