Дівчина лідера Kalush Orchestra Псюка замилувала романтичними кадрами разом

Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк та його кохана Олександра Білобров знялися у романтичній фотосесії.

Закохані влаштували прогулянку вечірнім містом Лодзь у Польщі та зняли це на камеру. Гарними світлинами разом Олександра поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Твоє щастя завжди поруч", - ніжно підписала фото з коханим дівчина.

Олег Псюк зі своєю дівчиною Олександрою / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

Олег Псюк зі своєю дівчиною Олександрою / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

Олександра та Олег насолоджувалися компанією одне одного, обіймалися та танцювали просто посеред вулиці разом. На деяких кадрах можна побачити операторів, які слідують за парою, тож ймовірно, що у наступному кліпі фани побачать Псюка з коханою.

Олег Псюк зі своєю дівчиною Олександрою / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

Олег Псюк зі своєю дівчиною Олександрою / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

Олег Псюк зі своєю дівчиною Олександрою / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

Шанувальників захопила романтична атмосфера кадрів та "хімія" між закоханими: "Неймовірно гарні", "Які ви котики", "Такі милі", "Видно, що щасливі". Також коментатори поцікавилися в пари, коли вони нарешті планують загріти весілля, однак Олег та Олександра поки що не потішили фанів радісними новинами про церемонію.

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