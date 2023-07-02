Мік Джаггер готується до весілля з молодшою на 43 роки коханою

Відомий британський співак Мік Джаггер планує весілля зі своєю молодою коханою, балериною Мелані Гемрік.

79-річний музикант днями освідчився своїй 36-річний обраниці. Радісною звісткою з виданням Mirror поділилася друзі пари. За словами інсайдерів, нещодавно на одному зі світських заходів Мелані похизувалася перед оточуючими гарною обручкою та розповіла, що невдовзі вони з Мікою відсвяткують весілля.

Зазначимо, що Мелані та Мік разом вже майже дев'ять років. Стосунки пари зав'язалися ще 2014 року, за це й час закохані встигли декілька разів розійтися, однак почуття перемагали. До того ж, музикант та балерина мають спільну дитину - шестирічного сина Деверо, який народився 8 грудня 2016 року.

Мік Джаггер та Мелані Гемрік / Фото: Associated Press

Для Джаггера шлюб з балериною стане другими офіційними стосунками. Першою дружиною музиканта була акторка та адвокатка Б'янка Перес-Мора Масіас, з якою він має доньку Джейд. Окрім цього, Мік має ще шестеро дітей від попередніх стосунків з різними жінками.

До речі, нещодавно 83-річний Аль Пачіно та його 29-річна обраниця вперше стали батьками.

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