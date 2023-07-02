Японія закупила для Херсонщини 430 генераторів

У рамках програми розвитку ООН Херсонська область отримала 430 генераторів, які закупляв уряд Японії.

Херсонщина отримає 430 генераторів, закуплених урядом Японії.

Про це повідомила пресслужба Херсонська ОВА у Facebook.

"Від програми розвитку ООН Херсонщина отримала 430 генераторів. Обладнання закуплене коштом Уряду Японії та передане за координації Міністерства відновлення", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вже скоро генератори прибудуть до громад регіону, щоб оперативно відновити базові послуги для населення, постраждалого через підрив росіянами Каховської ГЕС.

Нагадаємо, раніше США домовилися з Японією про закупівлю тротилу для артилерійських снарядів, які планують передати Україні.

Після цього Міністерство закордонних справ РФ викликало на килим посла Японії Тойохісу Кодзукі через оголошену раніше Японією допомогу Україні.

Водночас уряд Японії відкинув заяви з боку РФ щодо рішення Токіо постачати оборонне обладнання Україні і до того ж закликав Москву негайно вивести всі свої війська з території України.

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