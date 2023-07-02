Япония закупила для Херсонщины 430 генераторов

В рамках программы развития ООН Херсонская область получила 430 генераторов, которые закупало правительство Японии.

Херсонщина получит 430 генераторов, закупленных правительством Японии.

Об этом сообщила прессслужба Херсонского ОВА в Facebook.

"От программы развития ООН Херсонщина получила 430 генераторов. Оборудование закуплено на средства Правительства Японии и передано при координации Министерства восстановления", – говорится в сообщении.

Отмечается, что уже скоро генераторы прибудут в общины региона, чтобы оперативно восстановить базовые услуги для населения, пострадавшего из-за подрыва россиян Каховской ГЭС.

Напомним, ранее США договорились с Японией о закупке тротила для артиллерийских снарядов, которые планируют передать Украине.

После этого Министерство иностранных дел РФ вызвало на ковер посла Японии Тойохису Кодзуки из-за объявленной ранее Японией помощи Украине.

Но правительство Японии отвергло заявления со стороны РФ о решении Токио поставлять оборонное оборудование Украине и к тому же призвало Москву немедленно вывести все свои войска с территории Украины.

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