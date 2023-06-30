Чего ждать Украине от саммита НАТО в Вильнюсе – объяснение Офиса президента

Игорь Жовква отметил, что речь пока не идет о том, что Украина должна стать членом НАТО немедленно, это нереально.

Именно в эти минуты, в эти часы, в эти дни готовится так называемый итоговый коммюнике Вильнюсского саммита НАТО, на котором соответствующие положения относительно Украины также найдут свое место.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире телемарафона 30 июня.

"Каковы будут эти положения мы, очевидно, будем знать очень-очень за короткое время до даты проведения саммита (11-12 июля – ред.). Задача Украины – работать над тем, чтобы такие формулировки учитывали интересы Украины. Так же, как Швеция и Финляндия, подав заявку, получили на прошедшем Мадридском саммите реакцию – приглашение к членству. Такую же реакцию абсолютно имеет все основания получить Украина. Это будет лучше сделать на Вильнюсском саммите, поэтому работаем над этим", — отметил он.

Жовква отметил, что пока речь не идет о том, что Украина должна стать членом НАТО немедленно, это нереально.

"До момента нашей победы Украина не сможет завершить процесс, он достаточно длительный. Сейчас не важно говорить, когда закончится процесс, важно начать такой процесс, сделать первый этап", — резюмировал он.

Ранее Игорь Жовква заявил, что Киев ожидает положительного ответа на саммите в Вильнюсе относительно заявки на членство в НАТО, которую Украина подала 30 сентября прошлого года. Помощник президента отметил, что Владимир Зеленский намерен посетить саммит НАТО, однако при условии, что Украина получит положительный результат.

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны Британии считает, что Украина должна стать членом НАТО без ПДЧ, то есть без выполнения Плана действий по членству.

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