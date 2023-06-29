Украина должна стать членом НАТО без ПДЧ – министр обороны Британии

Уоллес заявил, что во время встречи лидеров стран НАТО "можно было бы устранить другие препятствия" для членства Украины.

Страны НАТО должны рассмотреть возможность вступления Украины в Альянс без выполнения Плана действий по членству.

Об этом заявил глава Министерства обороны Великобритании Пир Уоллес, информирует Reuters.

"Я думаю, что мы должны точно рассмотреть возможность отказа от Плана действий по членству (в вопросе вступления Украины в НАТО — ред.)", — отметил глава Минобороны.

Уоллес заявил, что пока не может гарантировать подписание соглашения о вступлении Украины без ПДЧ на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.

Кроме того, министр обороны Британии добавил, что во время встречи лидеров стран НАТО "можно было бы устранить другие препятствия" для членства Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс направит Украине "решительный сигнал" поддержки во время саммита в Вильнюсе 11-12 июля.

Кроме того, мы ранее информировали, что Евросоюз уже давно рассматривает разные варианты развития событий в России, в том числе и ее распад, заявил представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

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