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Україна має стати членом НАТО без ПДЧ — міністр оборони Британії

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Україна має стати членом НАТО без ПДЧ — міністр оборони Британії

Воллес заявив, що Україна повинна стати членом НАТО без ПДЧ / Фото: Getty Images

Воллес заявив, що під час зустрічі лідерів країн НАТО "можна було б усунути інші перешкоди" для членства України.

Країни НАТО повинні розглянути можливість вступу України до Альянсу без виконання Плану дій щодо членства.

Про це заявив голова Міністерства оборони Великої Британії Бенкет Воллес, інформує Reuters.

"Я думаю, що ми маємо абсолютно точно розглянути можливість відмови від Плану дій щодо членства (у питанні вступу України до НАТО - ред.)", - зазначив глава Міноборони.

Воллес заявив, що наразі не може гарантувати підписання угоди про вступ Україні без ПДЧ на саміті НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.

Крім того, міністр оборони Британії додав, що під час зустрічі лідерів країн НАТО "можна було б усунути інші перешкоди" для членства України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс надішле Україні "рішучий сигнал" підтримки під час саміту у Вільнюсі 11-12 липня.

Крім того, ми раніше інформували, що Євросоюз уже давно розглядає різні варіанти розвитку подій у Росії, зокрема і її розпад, заявив представник України при ЄС Всеволод Ченцов.

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Дата публікації
Перегляди
460
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