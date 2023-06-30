Июльский саммит НАТО и "сюрприз" для Украины: эксперт прокомментировал нюансы

Украина сейчас ожидает июльского саммита НАТО и заявлений, подкрепленных конкретными действиями. В частности, речь идет о членстве в Альянсе, которое должно быть политическим решением.

Об этом рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный эксперт и аналитик Дмитрий Снегирев.

По его словам, украинская сторона четко обозначила те вопросы, которые должны быть озвучены во время саммита НАТО: “Это гарантии того, что Украина получит членство в НАТО, если не на этом саммите, то соответственно на будущем. Также украинская сторона настаивает на том, что это должно быть политическое решение. То есть пустые разговоры о так называемых гарантиях безопасности должны быть подкреплены конкретными шагами со стороны стран НАТО».

Единственная сложность процесса, считает эксперт, заключается в том, что решение о вступлении Украины принимается коллегиально: "То есть даже позиция одной отдельной страны, например Венгрии может заблокировать определенным образом принятие решения о вступлении Украины в НАТО".

Украинская сторона настаивает на так называемом шведском варианте вступления в Альянс, то есть отсутствия промежуточного периода — ПДЧ: «Это нужно Украине. Вооруженные силы наглядно продемонстрировали, что украинская армия отвечает стандартам НАТО. Более того, по оценкам специалистов, ВСУ сейчас является одной из самых боеспособных армий на европейском континенте”.

Напомним, премьер Эстонии Кая Каллас заявила о "сюрпризе" для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе во время совместной пресс-конференции Каллас и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что победа Украины является условием содержательного обсуждения членства Украины в Альянсе.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев признает, что вступление в НАТО невозможно, пока продолжается конфликт, но уже необходимо сделать решительные шаги по членству в будущем. Украина ожидает получить гарантию приглашения в Альянс на саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

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