"Готовы немедленно подписать протокол о присоединении": Резников об ожиданиях от саммита НАТО

Алексей Резников заявил, что Киев признает, что вступление в НАТО невозможно, пока продолжается конфликт, но уже необходимо предпринять решительные шаги относительно членства в будущем.

Украина ожидает получить гарантию приглашения в Альянс на саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью The Guardian.

"Мы реалисты и не требуем невозможного. Поэтому наши ожидания от Вильнюсского саммита НАТО очень реалистичны: получить гарантию приглашения в НАТО после победы Украины в войне. Мы готовы немедленно подписать протокол о присоединении, чтобы начать процедуру ратификации и окончательного присоединения", — сказал министр.

В то же время, в США и Германии выразили обеспокоенность, что предоставление Украине досрочного членства в НАТО может спровоцировать Россию и изменить структуру принятия решений в альянсе.

Но Резников заявил, что в интересах НАТО — укрепить свой восточный фланг, учитывая, что Россия будет оставаться угрозой в далеком будущем.

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"Учитывая агрессивную позицию России, которая в ближайшее время не изменится, в интересах НАТО — усилить и укрепить свой восточный фланг. Сегодня Украина уже служит защитным щитом для восточноевропейских членов НАТО. Если этот щит треснет, следующими жертвами российской агрессии могут стать страны Балтии, Польша, Венгрия или Словакия", — подчеркнул Резников.

Кроме того, по словам Министра, Украина успешно выполнила все три важнейших предпосылки для вступления в Альянс: оперативная совместимость с силами НАТО, прозрачная система закупок и гражданский контроль над армией.

"Поэтому я не сомневаюсь, что в интересах НАТО чтобы боевой опыт Украины (с применением стандартных систем вооружений НАТО против российской армии) был полностью доступен для стран НАТО. Для этого Украина должна стать полноправным членом НАТО", — подчеркнул Резников.

Министр обороны добавил, что сегодня поддержка украинским народом нашего членства в НАТО находится на беспрецедентном в истории уровне – рекордных 83%.

"Поэтому членство в НАТО воспринимается подавляющим большинством украинцев как единственно возможной действенной формой гарантий безопасности для мирного будущего. И именно поэтому членство Украины в альянсе НАТО, как и наша территориальная целостность, не подлежит обсуждению", — заявил Резников.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе 11-12 июля.

Это произошло после заявления заместителя представителя Пентагона Сабрины Сингх о том, что у Украины будет собственный путь вступления в НАТО.

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