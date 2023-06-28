"Готові негайно підписати протокол про приєднання": Резніков про очікування від саміту НАТО

Олексій Резніков заявив, що Київ визнає, що вступ до НАТО неможливий, поки триває конфлікт, але вже необхідно зробити рішучі кроки щодо членства в майбутньому.

Україна очікує отримати гарантію запрошення в Альянс на саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю The Guardian.

"Ми реалісти і не вимагаємо неможливого. Тому наші очікування від Вільнюського саміту НАТО дуже реалістичні: отримати гарантію запрошення до НАТО після перемоги України у війні. Ми готові негайно підписати протокол про приєднання, щоб почати процедуру ратифікації та остаточного приєднання", - сказав міністр.

Водночас у США та Німеччині висловили занепокоєння, що надання Україні дострокового членства в НАТО може спровокувати Росію та змінити структуру ухвалення рішень в альянсі.

Резніков додав, що в інтересах НАТО зміцнити свій східний фланг, враховуючи, що Росія залишатиметься загрозою в далекому майбутньому.

Також читайте Скільки країн НАТО готові запросити Україну до членства в Альянсі: відповіла Стефанішина

"Зважаючи на агресивну позицію Росії, яка найближчим часом не зміниться, в інтересах НАТО посилити та зміцнити свій східний фланг. Сьогодні Україна вже слугує захисним щитом для східноєвропейських членів НАТО. Якщо цей щит трісне, наступними жертвами російської агресії можуть стати країни Балтії, Польща, Угорщина чи Словаччина", - наголосив Резніков.

Крім того, за словами міністра, Україна успішно виконала всі три найважливіші передумови для вступу до Альянсу: оперативна сумісність із силами НАТО, прозора система закупівель і цивільний контроль над армією.

"Тому я не сумніваюся, що в інтересах НАТО, щоб бойовий досвід України (із застосуванням стандартних систем озброєнь НАТО проти російської армії) був повністю доступний для країн НАТО. Для цього Україна має стати повноправним членом НАТО", - наголосив Резніков.

Міністр оборони додав, що сьогодні підтримка українським народом нашого членства в НАТО перебуває на безпрецедентному в історії рівні – рекордно 83%.

"Тому членство в НАТО сприймається переважною більшістю українців як єдино можлива дієва форма гарантій безпеки для мирного майбутнього. І саме тому членство України в альянсі НАТО, як і наша територіальна цілісність, не підлягають обговоренню", - заявив Резніков.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що є всі підстави для політичного запрошення України до НАТО під час саміту Альянсу у Вільнюсі 11-12 липня.

Це сталося після заяви заступниці речника Пентагону Сабріни Сінгх про те, що Україна матиме власний шлях щодо вступу до НАТО.

Читайте також: