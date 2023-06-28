Виїзд чоловіків за кордон під час воєнного стану: що змінилося в Україні

Від початку великої війни в Україні багато хто намагається перетнути кордон, не відповідаючи умовам, не маючи необхідних підтвердних документів. Прикордонники в середньому за добу відмовляють близько 120-150 особам в перетині кордону саме через те, що вони не підпадають під умови виїзду з України.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Він також розповів, кого стосуються підтвердні документи з військкомату з оновленими даними ТЦК.

"Єдині, кого стосуються підтвердні документи з військкомату (з оновленими даними ТЦК, - ред.) - це непридатні особи, які виключені з військового обліку і які мають право перетнути кордон. До прикладу, якщо слідують за кордон особи з інвалідністю, то ми в них перевіряємо виключно документи, які підтверджують інвалідність. Якщо говорити про батьків, у кого на утриманні є троє неповнолітніх дітей і більше, то ми перевіряємо тільки факти наявності неповнолітніх дітей і факти утримання", - зазначив Андрій Демченко.

За його словами, військовослужбовці мають право перетнути кордон на виїзд за межі держави, у відпустку, якщо таку можливість надав керівник, і власне є підтвердження, тобто відпускний квиток, де зазначено місце перебування за кордоном.

"Також ми перевіремо документи, які підтверджують, що дана особа є військовослужбовцем", - додав Андрій Демченко.

Раніше повідомлялося, що через систему "Шлях" втекли за кордон і не повернулися майже 19 тисяч чоловіків. Цю систему запровадив Кабмін, щоб допомагати, зокрема, волонтерам привозити з-за кордону гуманітарну допомогу для ЗСУ та інших людей, які її потребують.

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