Мик Джаггер готовится к свадьбе с младшей на 43 года возлюбленной

Известный британский певец Мик Джаггер планирует свадьбу со своей молодой возлюбленной, балериной Мелани Гэмрик.

79-летний музыкант на днях сделал предложение своей 36-летней избраннице. Радостным известием с изданием Mirror поделилась пара. По словам инсайдеров, недавно на одном из светских мероприятий Мелани похвасталась перед окружающими красивым кольцом и рассказала, что вскоре они с Микой отпразднуют свадьбу.

Мелани и Мик вместе уже почти девять лет. Отношения пары завязались еще в 2014 году, за это время влюбленные успели несколько раз разойтись, однако чувство побеждали. К тому же, музыкант и балерина имеют общего ребенка — шестилетнего сына Деверо, родившегося 8 декабря 2016 года.

Мик Джаггер и Мелани Хэмрик / Фото: Associated Press

Для Джаггера брак с балериной станет вторыми официальными отношениями. Первой женой музыканта была актриса и адвокат Бьянка Перес-Мора Масиас, с которой у него есть дочь Джейд. Кроме этого, у Мика еще шестеро детей от предыдущих отношений с разными женщинами.

Кстати, недавно 83-летний Аль Пачино и его 29-летняя избранница впервые стали родителями.

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