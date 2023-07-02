"Є просування": Череватий розповів про успіхи ЗСУ біля Бахмута

ЗСУ просуваються на флангах Бахмута і тиснуть окупантів усіма можливими засобами. У самому місті діють "інші підрозділи".

Сили оборони просуваються на південних і північних флангах навколо Бахмута. У самому місті діють "деякі інші підрозділи".

Про це 2 липня повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону

"Міських інтенсивних боїв там (у Бахмуті – ред.) нема, там діють наші снайперські групи, деякі інші підрозділи, про які можна буде дещо згодом сказати. Масивний натиск триває на південних і північних флангах навколо міста. Там у нас є просування. Коли ми його верифікуємо, закріпимося – деталі розповімо", - сказав Череватий.

За його словами, українські військові перехопили ініціативу на Бахмутському напрямку і тепер тиснуть ворога усіма можливими способами і засобами.

"Якщо 10 місяців ворог атакував нас, то зараз ми тиснемо ворога, але тиснемо зовсім протилежною тактикою – навпаки, використовуємо всі досягнення вітчизняної і світової військової науки, безпілотні апарати, розвідку, високоточні системи, щоб знищувати ворога, пробивати проходи в мінних полях. І крок за кроком, без авральних дій, які можуть призвести до великих втрат, просуваємося. І в принципі, виконуємо поставленні завдання по натиску на ворога", – сказав Череватий.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ також розповів, що минулого тижня на Бахмутському напрямку українські воїни ледь не щодоби брали окупантів у полон.

"Попередній тиждень був багатий на взяття в полон, фактично щодоби брали полонених. Ця доба непоказова – тільки один полонений, але було і 8-10 полонених за добу. Це різного типу підрозділи, як регулярної армії противника, так і приватної компанії ветерани, де були люди з кримінальним минулим", – сказав Череватий.

За його словами, полонені росіяни переважно є людьми не високоосвіченими і невисокого соціального статусу.

"Високомотивованих або високопідготовлених фахівців ми серед них не бачили", – додав Череватий.

Нагадаємо, раніше начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков розповів, що сьогодні ситуація у Бахмуті дуже складна. Вона динамічно змінюється як на південному, так і на північному наших флангах. ЗСУ просуваються на обох із них.

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