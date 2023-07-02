"Есть продвижение": Череватый рассказал об успехах ВСУ возле Бахмута

ВСУ продвигаются на флангах Бахмута и давят оккупантов всеми возможными средствами. В самом городе действуют "другие подразделения".

Силы обороны продвигаются на южных и северных флангах вокруг Бахмута. В самом городе действуют "некоторые другие подразделения".

Об этом 2 июля сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Городских интенсивных боев там (в Бахмуте – ред.) нет, там действуют наши снайперские группы, некоторые другие подразделения, о которых можно будет несколько впоследствии сказать. Массивное давление продолжается на южных и северных флангах вокруг города. Там у нас есть продвижение. Когда мы его верифицируем, закрепимся – детали расскажем", — сказал Череватый.

По его словам, украинские военные перехватили инициативу на Бахмутском направлении и теперь давят врага всеми возможными способами и средствами.

"Если 10 месяцев враг атаковал нас, то сейчас мы жмем врага, но жмем совершенно противоположной тактикой – наоборот, используем все достижения отечественной и мировой военной науки, беспилотные аппараты, разведку, высокоточные системы, чтобы уничтожать врага, пробивать проходы в минных полях. И шаг за шагом, без авральных действий, которые могут привести к большим потерям, продвигаемся. И в принципе, выполняем поставленные задачи по напору на врага", – сказал Череватый.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ также рассказал, что на прошлой неделе на Бахмутском направлении украинские воины чуть ли не ежесуточно брали оккупантов в плен.

"Предыдущая неделя была богата взятием в плен, фактически ежесуточно брали пленных. Эти сутки не показательна — только один пленный, но было и 8-10 пленных в сутки. Это разного типа подразделения, как регулярной армии противника, так и частной компании ветераны, где были люди с криминальным прошлым", – сказал Череватый.

По его словам, пленные россияне преимущественно являются людьми не высокообразованными и невысокого социального статуса.

"Высокомотивированных или высокоподготовленных специалистов мы среди них не видели", – добавил Череватый.

Ранее начальник прессслужбы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников рассказал, что сегодня ситуация в Бахмуте очень сложная. Она динамично меняется как на южном, так и на северном флангах. ВСУ продвигаются на обоих из них.

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