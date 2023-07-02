Катя Сільченко верхи на велосипеді засвітила оголені груди

Дизайнерка продемонструвала сміливий образ.
Українська дизайнерка Катя Сільченко приголомшила підписників відвертими світлинами.
На своїй сторінці в Instagram знаменитість продемонструвала стильний та зухвалий образ. Сільченко поєднала у своєму луці брюки молочного кольору та класичну чорну жилетку на ґудзиках. Особливої пікантності образі зірки додало те, що під жилетку Катя не одягала білизну і залишила усі ґудзики розстібнутими.
У своєму літньому аутфіті Сільченко позувала у дворі будинку верхи на велосипеді. На одному з фото Катя несподівано розкрила жилетку на похизувалася на камеру своїм бюстом, щоправда, соски на фото дизайнерка замалювала у фотошопі.
Шанувальники зірки були приголомшені такими сміливими кадрами від неї та у коментарях засипали її компліментами: "Як завжди, стильно-сексі", "Вау, яка красуня", "Неймовірна", "Дуже сміливо".
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