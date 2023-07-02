Наближається супермісяць: чи побачать рідкісне явище українці

У ніч проти 3 липня в різних куточках світу можна буде спостерігати за супермісяцем. Повний Місяць, також відомий як Місяць-грім, очікується у понеділок (3 липня) о 14:40 за київським часом.

Про це повідомляє Space.

Супутник максимально наблизиться до Землі та буде дуже яскравим. У цей момент Місяць буде на відстані всього 361 934 км від Землі, хоча зазвичай перебуває за 382 900 км від нас. Через три дні Місяць впритул наблизиться до Сатурна.

Повний місяць (повня) означає, що Місяць обернений до Землі своїм освітленим боком і має вигляд повного круга. А супермісяць – це явище, коли супутник Землі мінімально віддалений від поверхні Землі (в перигеї). Загалом у липні цього року очікується 4 супермісяці.

Чи безпечно спостерігати місячне затемнення для очей?

Для зору небезпечним є спостереження за сонячним затемненням без необхідного захисту очей. Світло від місячного затемнення набагато слабше, тож спостерігати його можна без жодних пристроїв.

Нагадаємо:

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зник. Це явище називається покриття 8 листопада частина світу побачила повне місячне затемнення , а наступне очікується 2025 року

, а наступне очікується 2025 року 25 жовтня Сонце, Місяць і Земля зійшлися в одну лінію. Востаннє така астрономічна подія відбувалася 14 жовтня 2004 року

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