56-річний мільйонер у 27-й раз провалив вступний іспит до університету

Він зізнався, що спробує востаннє наступного року.

Чоловік з Китаю в 27-й раз спробував скласти іспит для вступу до університету і знову зазнав невдачі.

Про це пише bbc.com.

56-річний Лян Ши, який вже має мільйонні статки, завжди мріяв вступити до престижного ВНЗ та стати "інтелектуалом".

Після невдалої першої спроби 1983 року, коли йому було 16, він працював на різних роботах, але продовжував подавати заявки щороку до 1992 року.

Після того, як того ж року фабрика, на якій він працював, збанкрутувала, у середині 1990-х років Лян відкрив власний бізнес з оптової торгівлі деревиною.

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Незабаром він став набагато успішнішим бізнесменом, ніж студент: за рік він заробив мільйон юанів, а потім відкрив бізнес із виробництва будівельних матеріалів.

Але 2001 року, коли китайський уряд скасував вікове обмеження для Гаокао, він знову розпочав свою освіту. Він пропустив щорічні іспити лише через поганий стан здоров'я чи щільний робочий графік.

За його словами, з роками причина його безперервних спроб змінилася зі зміни своєї долі на небажання здаватися.

"Мені дуже шкода, якщо ви не підете до коледжу, ваше життя не буде повним без вищої освіти", — сказав він місцевому виданню The Papers 2014 року.

7 червня цього року він знову вирушив до тестового центру, щоб скласти іспити.

Відомий як "противник Гаокао №1", він утримувався від алкоголю та гри в маджонг, щоб зосередитись на навчанні.

У п'ятницю Ши дізнався, що набрав лише 424 бали з 750. Оцінка на 34 бали менша за базовий рівень, необхідний для вступу до будь-якого університету Китаю.

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Іспит Гаокао перевіряє випускників середніх шкіл з китайської мови, математики та англійської мови, а також з інших природних або гуманітарних предметів на їхній вибір.

Лян сказав, що, на відміну від попередніх років, він починає почуватися переможеним.

"Я міркував, чи варто мені продовжувати", - сказав він Tianmu News. "Можливо, мені справді треба подумати про себе".

В іншому інтерв'ю сичуаньському виданню Лян висловив додаткові сумніви.

"Можливо, я здамся наступного року", - сказав він. "Якщо я поїду на нього наступного року, я відмовлюся від свого прізвища Лян, якщо зазнаю невдачі".

Нагадаємо, у США батько подарував сину на випускний виграшний лотерейний білет. Стало відомо, на яку суму він розбагатів.

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