У новенького китайського електромобіля відвалився акумулятор під час руху – відео

У Китаї під час руху випав акумулятор у нового електромобіля Cao Cao 60.

Про це пише CarNewsChina.

Машина, випущена декілька місяців тому, рухалася вулицями міста Ченду, провінція Сичуань.

У відео, яке з'явилося в Мережі, видно, як на асфальті лежить батарея, а приблизно за 20 метрів попереду стоїть електрокар, призначений для перевезення пасажирів та таксі. Без акумулятора машина проїхала всього декілька секунд. Водію нічого не залишилося робити, крім як чекати на допомогу.

Машина Cao Cao 60 EV була випущена 30 березня у Китаї як перший автомобіль під брендом Cao Cao Auto. Його цільові клієнти – водії у сфері таксі. Автомобіль коштує 119 800 юанів (17 500 доларів США), має запас ходу 415 км CLTC та змінний акумулятор. Батарею можна замінити на спеціальних станціях всього за 5 хвилин.

Повідомляється, що звичайні покупці що неспроможні його придбати, покупка електромобіля "доступна лише для бізнес-клієнтів".

Під час запуску компанія також наголосила, що новий автомобіль спеціально адаптований для бізнесу у сфері таксі і має надтривалий та перевірений термін служби у 600 000 км.

Нагадаємо, хакер виявив секретний "режим Ілона" у Tesla. Суперсекретний режим дозволяє керувати автомобілями без використання рук.

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