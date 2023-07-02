Підвищення тарифів на воду: експерт пояснив наслідки для населення та бюджету

НКРЕКП погодила підвищення тарифів на воду. Їх вирішили підняти для водоканалів та АТ "Укрзалізниця", але подробиць там не надали. Таке рішення було ухвалено слідом за підвищенням від 1 липня тарифів на електроенергію. Відомо, що середньозважене зростання тарифів становитиме 32%.

Які зміни в тарифах чекатимуть на українців прокоментував економіст Олег Пендзин в етері національного телемарафону.

"Будь-яке зростання тарифів миттєво збільшує кількість звернень за субсидіями. Тут же ускладнює ситуацію з бюджетом, тому що будуть зростати видатки державного бюджету на субсидії громадян. Тому, безперечно, всі ці речі мають бути в єдиному потоці, погоджені. Окрім цього, це не єдине підвищення. Нещодавно за ініціативою уряду були підвищені ціни на електричну енергію для населення. Це додало 6-7 мільярдів до субсидій, збільшило видатки бюджету.

Все, що стосується видатків громадян і субсидіальної діяльності, має бути чітко погоджене. В даній ситуації рішення НКРЕКП щодо збільшення ціни на водопостачання і водовідведення вибилося із загального процесу. Як наслідок, ми побачили дуже негативну реакцію спочатку прем'єр-міністра Шмигаля, який чітко заявив, що це не погоджено, і миттєва реакція президента", - сказав він.

На думку експерта, в найближчий тиждень НКРЕКП відмінить власне рішення.

"Це незалежний орган, теоретично він погоджувати нічого не має. Але ми перебуваємо в стані війни, в ситуації, коли левина доля державного бюджету формується за рахунок запозичень від наших партнерів. Ми розуміємо, що всі соціальні видатки пов'язані з допомогою, яка до нас надходить, і кредитами. НКРЕКП, думаю, наступного тижня в будь-якому випадку збереться. Думаю, вони дуже швидко відреагують на позицію президента. Міністр Мінпаливенерго проведе відповідні консультації з НКРЕКП, вони дійдуть певної позиції, яка за результатом буде остаточною. Думаю, від 1 липня точно ціни на водопостачання і водовідведення підвищені не будуть", - додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав "ганебним і непрофесійним" погоджене Нацкомісією з енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

"Мʼяко кажучи, ганебне рішення. Непрофесійне. Не погоджене з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення. Уряду доручено представити рішення у відповідь. І вони будуть", — сказав він.

Підвищення тарифів на воду відбудеться у два етапи

Підвищення ухвалено запроваджувати у два етапи. Перший етап стартує 1 липня, другий — 1 вересня 2023 року. НКРЕКП пояснює, що під час першого етапу на збільшення водного тарифу, крім зростання цін на електроенергію, вплинули зростання вартості реагентів, а також зміна обсягів реалізації.

На другому етапі в тарифи закладуть зміну оплати праці та актуалізацію витрат для виконання зобов'язань за кредитними угодами з міжнародними фінансовими організаціями.

Експерти наголошують і на тому факті, що кінцеві тарифи залежать від політики місцевих громад, якщо місцеві громади ухвалять рішення щодо компенсації тарифів і рівномірного розподілу на бізнес і населення, то навантаження на домогосподарства зменшиться.

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