“Ганебне рішення”: Зеленський відреагував на підвищення тарифів на воду

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на повідомлення від Нацкомісії щодо енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) про підвищення тарифів на воду.

Про це він говорив під час свого традиційного вечірнього звернення у суботу, 1 липня.

"М’яко кажучи, ганебне рішення. Непрофесійне. Не погоджене з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення", - наголосив президент.

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Зеленський повідомив, що уряду доручено представити рішення у відповідь та пообіцяв, що такі рішення будуть.

Раніше повідомлялося, що, за рішенням НКРЕКП, в Україні від 1 липня зростуть тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. В середньому платіжки за воду зростуть на близько 60 грн.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав зростання тарифів на воду неприйнятним та доручив міністру енергетики і міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду рішення щодо підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

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