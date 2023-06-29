Як газована вода впливає на ваші нирки

Якщо ви споживаєте газовану воду у великих кількостях, цілком логічно, що вам цікаво, як вона може впливати на ваше здоров'я.

За пошуковими запитами в Інтернеті можна визначити, що люди питають, чи може газований напій спричинити утворення каменів в нирках. Багато з них навіть зазначають, що у них з’явилися камені після початку споживання газованої води. Урологи розповіли, чи є фактичний зв'язок між газованою водою та каменями в нирках, чи це просто міф.

Про це повідомляє Health.

Що таке камені в нирках?

Перш ніж досліджувати, чи може вживання газованої води спричинити утворення каменів у нирках, важливо зрозуміти, як саме вони утворюються.

Згідно з даними Національного інституту діабету, травлення та захворювань нирок (NIDDK), камені в нирках — це тверді відкладення з мінералів і солей, які утворюються в нирках.

Існують різні види каменів у нирках, але найпоширенішими є кальцієві. Вони утворюються, коли кальцій, який не використовується вашими кістками та м’язами, залишається у ваших нирках замість того, щоб вимиватися з сечею. Кальцій створює кристалічну структуру, схожу на гальку, коли він з’єднується з іншими відходами, найчастіше щавлевою кислотою, яка надходить із таких продуктів, як шпинат, мигдаль і тофу.

Іншим поширеним типом каменів у нирках є камені сечової кислоти, які можуть утворюватися, коли ваша сеча містить занадто багато цього виду кислоти. Ця хімічна речовина утворюється, коли ваше тіло метаболізує пурини — сполуки, які містяться в алкоголі, молюсках та інших продуктах.

Камені в нирках можуть викликати інтенсивні симптоми, включаючи гострий біль у спині, боці або в паху; рожеву, червону або коричневу кров у сечі; постійну потребу сечовипускання; труднощі з сечовипусканням.

Чи може газована вода викликати камені в нирках?

Немає подвійно-сліпих, плацебоконтрольованих досліджень, які вважаються золотим стандартом в медичних дослідженнях, щоб встановити, чи збільшує газована вода ризик утворення ниркових каменів. "Це питання досить погано вивчене", — зазначив Веслі Маєр, доктор медичних наук, доцент урології в Бейлорському медичному коледжі, в інтерв'ю для видання Health.

Тим не менш, теоретично газована вода потенційно може підвищити ризик утворення каменів у нирках. Незважаючи на те, що дослідження показали, що вміст мінеральних речовин у газованій воді різний, через що важко робити заяви про те, як всі газовані водні напої можуть впливати на ризик утворення каменів у нирках, ці напої зазвичай містять певні стандартні інгредієнти.

Одним із них є бікарбонат натрію. Ця сполука потенційно може підвищити ваші шанси на розвиток каменів у нирках, оскільки дієта з високим вмістом натрію є фактором ризику, сказав С. Адам Рамін, доктор медичних наук, уролог-онколог і медичний директор спеціалістів з урології раку в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія. Якщо випити одну склянку газованої води, то, ймовірно, це не спричинить проблем, зауважив він, але вживання великої кількості щоденно може мати негативні наслідки.

“У той же час бікарбонат може впливати на pH сечі, а зміна pH може призвести до різних типів каменів у нирках”, — додав Рамін.

Але це теоретично. І насправді є шанс, що вживання газованої води може знизити ризик утворення каменів у нирках.

“Загалом, будь-яке збільшення споживання негазованої або газованої води має зменшити ймовірність утворення каменів у нирках”, — сказав Філіп Хокстра, доктор медичних наук, сертифікований уролог Corewell Health. “Недостатнє споживання рідини є найпоширенішою причиною утворення каменів у нирках”.

Вікас Десай, доктор медичних наук, уролог із лікарні Northwestern Medicine Delnor, погодився з цим. “Газована вода насправді може бути профілактичним засобом, залежно від мінерального складу”, — сказав він.

Цікаво, що кальцій, який міститься в багатьох газованих водах, може лише допомогти запобігти утворенню каменів у нирках, а не викликати їх. За словами Раміна, кальцій з їжі не впливає на ризик утворення каменів у нирках. Але згідно з Національним фондом нирок, він зв’язується з оксалатом у кишечнику. Без кальцію оксалат потрапляє в сечу, що підвищує ризик утворення каменів у нирках.

Поширені причини появи каменів у нирках

Хоча незрозуміло, чи споживання газованої води викликає камені в нирках, є кілька відомих факторів ризику їх виникнення.

“Головні причини, які ми бачимо з дієтичної точки зору, — це недостатня кількість води, фруктів і овочів, надлишок харчового натрію та надлишок немолочного тваринного білка”, — сказав Майєр.

Згідно з NIDDK, інші фактори ризику включають:

-більш вразливими є чоловіки

-наявність у когось із членів родини каменів у нирках

-наявність певних захворювань, таких як ожиріння, запалення кишківника та деякі захворювання нирок

-прийом деяких ліків, включаючи діуретики та антациди на основі кальцію.

Як запобігти утворенню каменів у нирках

Спеціалісти зазвичай пропонують певні зміни в дієті та способі життя або ліки для людей, які мають камені в нирках, сказала Дженніфер Ллойд-Гарріс, докторка медичних наук, MPH, сертифікований уролог і доцентка кафедри клінічної хірургії в Penn Medicine.

Якщо у вас ніколи не було каменів у нирках, ось кілька загальних рекомендацій, як запобігти їх розвитку, відповідно до порад лікарів, з якими спілкувалося видання Health:

-пийте достатньо рідини, щоб виділити два літри сечі на день

-дотримуйтеся дієти з низьким вмістом продуктів, що містять оксалати

-намагайтеся уникати продуктів з високим вмістом натрію, таких як м’ясні делікатеси або напівфабрикати

-будьте обережні щодо прийому добавок кальцію, оскільки це може підвищити ризик утворення каменів у нирках (хоча кальцій з їжі не повинен)

-обмежте щоденне споживання білка кількістю, яка не перевищує колоду гральних карт.

Що стосується вашого споживання газованої води, Рамін сказав, що “може бути корисним” скоротити його, якщо ви п’єте її багато. “Якщо ви споживаєте літр або два на день, вам потрібно пити менше”, — резюмував він.

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