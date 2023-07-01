Селена Гомес розбурхала уяву фанів світлинами у червоному спідньому

Американська співачка Селена Гомес зачарувала шанувальників новими світлинами у своєму блозі.

Зірка поділилася звабливими кадрами на своїй сторінці в Instagram. На селфі Селена показалася у ліжку, позуючи у червоній спідній білизні, яка відкрила пишний бюст знаменитості. Гомес не стала робити макіяж, а скористалася спеціальними фільтрами, які зробили шкіру зірки більш засмаглою та підкреслили риси її обличчя.

Селена Гомес / Фото: instagram.com/selenagomez

"Засмагати до того, як я засмагну", - підписала фото Селена.

Після таких відвертих кадрів шанувальники співачки засипали її коментарями: "Після цього допису стало гаряче", "Вау, просто шикарна", "Селена справді сексі", "Як можна бути такою красивою?", "Нереальна".

Селена Гомес / Фото: instagram.com/selenagomez

Зазначимо, що останнім часом Селена часто тішить шанувальників новими фото. Днями виконавиця показалася на яхті та продемонструвала свою фігуру у купальнику.

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