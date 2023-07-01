Селена Гомес розбурхала уяву фанів світлинами у червоному спідньому

Зірка опублікувала фото у ліжку.
Американська співачка Селена Гомес зачарувала шанувальників новими світлинами у своєму блозі.
Зірка поділилася звабливими кадрами на своїй сторінці в Instagram. На селфі Селена показалася у ліжку, позуючи у червоній спідній білизні, яка відкрила пишний бюст знаменитості. Гомес не стала робити макіяж, а скористалася спеціальними фільтрами, які зробили шкіру зірки більш засмаглою та підкреслили риси її обличчя.
"Засмагати до того, як я засмагну", - підписала фото Селена.
Після таких відвертих кадрів шанувальники співачки засипали її коментарями: "Після цього допису стало гаряче", "Вау, просто шикарна", "Селена справді сексі", "Як можна бути такою красивою?", "Нереальна".
Зазначимо, що останнім часом Селена часто тішить шанувальників новими фото. Днями виконавиця показалася на яхті та продемонструвала свою фігуру у купальнику.
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