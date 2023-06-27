Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Селена Гомес продемонструвала апетитні форми у вологому купальнику

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1227
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Селена Гомес продемонструвала апетитні форми у вологому купальнику

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Зірка позасмагала на яхті.

Американська співачка Селена Гомес похизувалася своєю фігурою під час відпочинку.

Знаменитість гарно провела час з друзями на яхті, де насолоджувалася сонячною погодою та плаванням. У сторіз в Instagram Селена поділилася світлиною з вікенду, на якій позувала, піднявши руки за голову, з заплющеними очима.

У кадрі Гомес показалася у чорному монокіні з вирізами на талії. Вологий купальник обтягнув форми зірки та підкреслив її фігуру.

Селена Гомес / © instagram.com/selenagomez
Селена Гомес / Фото: instagram.com/selenagomez

До речі, цей купальник від бренду Solkissed Sabrina One-Piece один з найулюбленіших у колекції Селени. Шанувальники вже не вперше бачать виконавицю в ньому на відпочинку. Раніше на відео у своєму TikTok-акаунті знаменитість з'явилася в цьому ж монокіні, однак доповнила його більш виразними аксесуарами. 

@selenagomez ♬ original sound - FatChanceStudios

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1227
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація