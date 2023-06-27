Селена Гомес продемонструвала апетитні форми у вологому купальнику

Американська співачка Селена Гомес похизувалася своєю фігурою під час відпочинку.

Знаменитість гарно провела час з друзями на яхті, де насолоджувалася сонячною погодою та плаванням. У сторіз в Instagram Селена поділилася світлиною з вікенду, на якій позувала, піднявши руки за голову, з заплющеними очима.

У кадрі Гомес показалася у чорному монокіні з вирізами на талії. Вологий купальник обтягнув форми зірки та підкреслив її фігуру.

Селена Гомес / Фото: instagram.com/selenagomez

До речі, цей купальник від бренду Solkissed Sabrina One-Piece один з найулюбленіших у колекції Селени. Шанувальники вже не вперше бачать виконавицю в ньому на відпочинку. Раніше на відео у своєму TikTok-акаунті знаменитість з'явилася в цьому ж монокіні, однак доповнила його більш виразними аксесуарами.

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