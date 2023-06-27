Селена Гомес продемонстрировала аппетитные формы во влажном купальнике

Американская певица Селена Гомес похвасталась своей фигурой во время отдыха.

Знаменитость хорошо провела время с друзьями на яхте, где наслаждалась солнечной погодой и плаванием. В сторис в Instagram Селена поделилась фотографией из уикенда, на которой позировала, подняв руки за голову, с закрытыми глазами.

В кадре Гомес показалась в черном монокине с вырезами на талии. Влажный купальник обтянул формы звезды и подчеркнул ее фигуру.

Селена Гомес / Фото: instagram.com/selenagomez

Кстати, этот купальник от бренда Solkissed Sabrina One-Piece – один из самых любимых в коллекции Селены. Поклонники уже не в первый раз видят исполнительницу в нем на отдыхе. Ранее на видео в своем TikTok-аккаунте знаменитость появилась в этом же монокине, однако дополнила его более выразительными аксессуарами.

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