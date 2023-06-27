Дженнифер Гарнер спряталась от папарацци за спиной 17-летней дочери от Бена Аффлека

Бывшая жена Бена Аффлека, актриса Дженнифер Гарнер, спряталась за спиной 17-летней дочери Вайолет во время прогулки.

Звездная мамочка вместе с девушкой вышли прогуляться по магазинам в Лос-Анджелесе, когда их начали "атаковали" папарацци. Они буквально преследовали Гарнер с дочерью, так что 17-летняя девушка решила прикрыть маму собой.

Дженнифер попала в объективы фотографов в черном свитшоте и велосипедах. 51-летняя актриса была без макияжа и изысканной прически – Дженнифер завязала высокий хвостик.

Дочь Гарнер и Аффлека для шопинга с мамой надела белое меди платье в красный горошек, которое доставило белыми удобными кроссовками.

Дженнифер Гарнер воспитывает 17-летнюю дочь Вайолет, 14-летнюю дочь Серафину и 11-летнего сына Сэмюэля от актера Бена Аффлека.

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