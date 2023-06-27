В Польше из окна многоэтажки выпал 4-летний украинец

В момент инцидента в квартире находилась его мама, однако женщина не усмотрела за ребенком.

В польском Кракове четырехлетний мальчик из Украины выпал из окна многоэтажки.

Об этом сообщает "Natemat".

Четырехлетний украинец выпал из окна второго этажа дома и упал на твердую землю. Он был доставлен в больницу.

По словам правоохранителей, мальчик залез на стул, а затем на подоконник, после чего сам открыл окно. В момент инцидента в квартире находилась его мама.

Женщина объяснила, что "ребенок очень подвижный" и "достаточно было минуты невнимательности". Какие последствия ожидают мать ребенка, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в больнице в Польше скончался 14-летний украинец, сбитый пьяным водителем.

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