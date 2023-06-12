В больнице в Польше скончался 14-летний украинец: что с ним произошло

В больнице скончался 14-летний подросток из Украины, сбитый пьяным водителем. Еще один парень, тоже гражданин Украины, находится в тяжелом состоянии.

Об этом проинформировал Анджей Боровяк, спикер великопольской полиции, пишет InPoland.

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"Трагический случай произошел в Шамотульском уезде в Великопольском воеводстве в воскресенье, 11 июня. В тот день автомобиль Passat ударился в заднюю часть Seicento, водитель которого сбавлял скорость, увидев двух человек с велосипедами на обочине. От удара Seicento отбросило во встречную Corsa, а водитель Passat наехал на двух 14-летних подростков с велосипедами", – говорится в сообщении.

В аварии пострадали пятеро, среди них — двое молодых украинцев, которых сбил Passat.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Passat был нетрезв. В его организме обнаружили 1,6 промилле алкоголя. Мужчину задержали.

Напомним, что в Киеве автомобиль на огромной скорости сбил ребенка на переходе. По данным столичной полиции, автомобиль Daewoo Nexia, за рулем которого находился 21-летний водитель, на скорости сбил ребенка, который ехал на велосипеде через пешеходный переход.

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