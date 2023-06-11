В легионе "Свобода России" назвали цель своей военной операции в РФ

Свергнуть режим Путина в России можно только силовым способом и именно таким образом можно достичь полного освобождения РФ.

Об этом заявил представитель добровольческого легиона "Свобода России" с позывным Цезарем в интервью "Еспресо".

По его словам, именно такова цель российских добровольцев.

"Абсолютно полное освобождение. Это операция, которая, естественно, будет сопровождаться военными действиями. Здесь без этого никуда не деться. Это как рак четвертой стадии, который таблетками нельзя вылечить. Надо брать опухоль и вырезать ее. К сожалению, иначе не получится", – подчеркнул Цезарь.

Он отметил, что путинская армия теряет свою боеспособность и все меньше становится готовой к ведению войны, добровольческий легион приобретает все больший боевой опыт.

"Мы растем качественно, мы растем численно, мы получаем боевой опыт. Мы видим, что все больше людей нас поддерживают. К нам переходят местные жители. Нас поддерживает широкое партизанское движение внутри России. Вы видите это по множеству диверсий против военных объектов и военной инфраструктуры.И только вопрос времени, когда эти два графика сойдутся. Падающий график российской армии и других путинских приспешников и растущий график боеспособности Легиона", — подчеркнул он.

Как сообщалось, легион "Свобода России" (ЛСР) совместно с "Русским добровольческим корпусом" (РДК) совершал рейды с Украины на российскую территорию — в Грайворонский район Брянской области и в село Новая Таволжанка и город Шебекино Белгородской области.

ЛСР и РДК отличаются идеологией (первые – либеральные демократы, вторые – националисты), но объединены единой целью.

Напомним, ранее бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" записали видео, в котором объявили о начале второй фазы борьбы против режима Путина. Их цель – освободить от диктатуры всю Россию, от Белгорода до Владивостока.

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