В Кремле вместе с Китаем готовятся к отставке Путина – Пионтковский

В Кремле осознали поражение в войне против Украины и вместе с Китаем готовятся к отставке действующего президента РФ Владимира Путина.

Об этом сказал российский политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский в интервью телеканалу "Эспрессо".

"Мы не сомневались, что в Кремле сидят преступники, уроды. Но не думали, что они настолько идиоты. Но они на это пошли – подрыв Каховской ГЭС. Они потопили очень много своего личного состава и своей техники. Это вписывается в игру так называемого". ядерного шантажа, потому что сигнал, который они послали подрывом каховской плотины, действительно является сигналом о Запорожской атомной станции", – сказал политолог.

По его словам, Запад перестал подвергаться ядерному шантажу РФ.

"Главная задача была показать: да, мы ненормальные, от нас можно ожидать многого. Правда, это уже не работает, Запад перестал поддаваться на ядерный шантаж. Но я вам сейчас доложу о последних мнениях в кремлевской пропаганде. Вероятно, вчерашнее заявление премьер-министра Сунака (премьер-министр Британии Риши Сунак – ред.) произвела на них сокрушительное впечатление.Сунак сказал, что их разведка еще не закончила свою работу, но если мы точно будем знать, что это дело рук россиян, наши отношения достигнут абсолютно нового уровня – нового дна отношений", – напомнил эксперт.

По его словам, речь британского лидера прозвучала "достаточно зловеще", и сегодня началась паника на российских каналах.

"Слушайте, вы не поверите: Соловьев (один из главных кремлевских пропагандистов Владимир Соловьев – ред.), который несколько дней кричал, что чуть ли не сам видел, как украинские "хаймерсы" разбомбили эту несчастную дамбу, начал говорить: знаете, я подумал, все данные говорят, что дамба разрушилась по естественным причинам, это не россияне взорвали и не украинцы, это старенькая дамба, она не выдержала, потому что было много ударов по ней, к тому же напор воды, но самое интересное, что это спустили обязательную методичку, саморазоблачение начал целый ряд кремлевских агентов из оппозиции, которые заучено стали повторять по Соловьеву то же самое. Самый большой из них — Волков (соратник Навального — Леонид Волков — ред)", — рассказал эксперт.

На днях главарь ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что обратился в прокуратуру с просьбой расследовать "преступления", совершенные чиновниками российского оборонного ведомства до и во время военной кампании Москвы в Украине.

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