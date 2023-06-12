Потери врага перевалили за 216 тысяч: Генштаб обновил данные

По состоянию на 12 июня 2023 года ВСУ ликвидировали 216 180 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 450 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие потери:

личного состава – около 216 180 (+540) человек ликвидировано

танков ‒ 3931 (+5)

боевых бронированных машин ‒ 7636 (+5)

артиллерийских систем – 3746 (+10)

РСЗО – 601

средства ПВО/Anti-aircraft warfare systems ‒ 362

самолетов – 314

вертолетов – 299

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3307 (+7)

крылатые ракеты ‒ 1183

корабли /катера ‒ 18

автомобильной техники и автоцистерн – 6471 (+10)

специальная техника ‒ 510 (+1)

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 36 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений.