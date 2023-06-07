Зеленский прокомментировал рейды РДК и легиона "Свобода России" на территории Белгородщины

Украина пытается освободить свои территории и чужие ей не нужны.

Украина не имеет никакого отношения к рейдам "Русского добровольческого корпуса" и легиону "Свобода России" на территориюБелгородщины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего интервью Die Welt.

Зеленский подчеркнул, что Украина пытается освободить свои территории и чужие ей не нужны.

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"Мы не воюем на чужой территории. Мы освобождаем только свою территорию. Мы ведем войну против Российской Федерации на нашей территории, а не на их территории", – добавил президент.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого отношения к взрывам на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", как произошли осенью 2022 года.

"Я — президент, и я отдаю соответствующие приказы. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не поступил", — отметил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что представители легиона "Свобода России" обратились к руководству РФ с жестким требованием. Они требуют оставить город Шебекино в покое и прекратить постоянные бомбардировки.

Кроме того, мы ранее информировали, что 5 июня в РФ признали, что не контролируют "Новую Таволжанку" на Белгородщине.

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