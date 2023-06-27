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У Польщі з вікна багатоповерхівки випав 4-річний українець

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
1735
Час на прочитання
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У Польщі з вікна багатоповерхівки випав 4-річний українець

Чотирирічний хлопчик з України випав з вікна у Кракові / Фото: Associated Press

На момент інциденту у квартирі перебувала його мама, проте жінка не вгледіла за дитиною.

У польському Кракові чотирирічний хлопчик з України випав з вікна багатоповерхівки.

Про це повідомляє "Natemat".

Чотирирічний українець випав із вікна другого поверху садиби та упав на тверду землю. Він був доправлений до лікарні.

За словами правоохоронців, хлопчик заліз на стілець, а потім на підвіконня, після чого сам відчинив вікно. На момент інциденту у квартирі перебувала його мама.

Жінка пояснила, що "дитина дуже рухлива" і "достатньо було хвилини неуважності". Які наслідки чекають матір дитини, наразі невідомо.

Раніше повідомлялося, що у лікарні у Польщі помер 14-річний українець, якого збив п'яний водій.

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Дата публікації
Перегляди
1735
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