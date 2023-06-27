У Польщі з вікна багатоповерхівки випав 4-річний українець

На момент інциденту у квартирі перебувала його мама, проте жінка не вгледіла за дитиною.

У польському Кракові чотирирічний хлопчик з України випав з вікна багатоповерхівки.

Про це повідомляє "Natemat".

Чотирирічний українець випав із вікна другого поверху садиби та упав на тверду землю. Він був доправлений до лікарні.

За словами правоохоронців, хлопчик заліз на стілець, а потім на підвіконня, після чого сам відчинив вікно. На момент інциденту у квартирі перебувала його мама.

Жінка пояснила, що "дитина дуже рухлива" і "достатньо було хвилини неуважності". Які наслідки чекають матір дитини, наразі невідомо.

Раніше повідомлялося, що у лікарні у Польщі помер 14-річний українець, якого збив п'яний водій.

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