У половині областей України оголосили повітряну тривогу: мапа

Українців закликають бути у безпечних місцях.

У вівторок, 27 червня, у половині областей України оголосили повітряну тривогу. Ймовірно існує загроза ракетних ударів.

Про це свідчить Карта повітряних тривог.

Повітряну тривогу оголосили у Сумській, Донецькій, Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

"Ворожі Ту-22м3 рухаються у бік акваторії Азовського моря. Загроза ракетної небезпеки Схід, Південь України. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - попередили у Повітряних силах ЗСУ.

Українців закликають перебувати в укриттях через загрозу ракетних ударів.

Нагадаємо, ввечері, 27 червня, російські окупанти знову вдарили по Краматорську Донецької області. Окупанти ймовірно випустили ракети С-300. Відомо про 2 загиблих та 22 поранених.

Читайте також: