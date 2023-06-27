У половині областей України оголосили повітряну тривогу: мапа

Українців закликають бути у безпечних місцях.
У вівторок, 27 червня, у половині областей України оголосили повітряну тривогу. Ймовірно існує загроза ракетних ударів.
Про це свідчить Карта повітряних тривог.
Повітряну тривогу оголосили у Сумській, Донецькій, Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
"Ворожі Ту-22м3 рухаються у бік акваторії Азовського моря. Загроза ракетної небезпеки Схід, Південь України. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - попередили у Повітряних силах ЗСУ.
Українців закликають перебувати в укриттях через загрозу ракетних ударів.
Нагадаємо, ввечері, 27 червня, російські окупанти знову вдарили по Краматорську Донецької області. Окупанти ймовірно випустили ракети С-300. Відомо про 2 загиблих та 22 поранених.
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