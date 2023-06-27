В Україні через війну споживачі можуть залишитися без опалення

Загалом без тепла в батареях можуть залишитися понад 5 млн жителів.

В Україні деякі регіони можуть залишитися без опалення. 36 міських та селищних рад звернулися до Кабміну із заявою про загрозу зриву опалювального сезону.

Про це повідомила Асоціація міст України.

Як зазначається, під ризик зриву опалювального сезону ставлять відсутність компенсації різниці в тарифах, низький рівень розрахунків за отримані послуги та збитки внаслідок російського вторгнення.

Загалом, станом на зараз, вже звернулися до Кабміну 36 міських і селищних рад, в яких проживають понад 5 млн жителів.

"Відсутність компенсації різниці в тарифах, низький рівень розрахунків за отримані послуги, збитки внаслідок повномасштабної агресії Російської Федерації, примусове стягнення коштів постачальниками природного газу з рахунків підприємств теплопостачання тощо, - все це унеможливлює підготовку підприємств теплопостачання до опалювального сезону 2023/2024 та ставить під загрозу його проходження в цілому", - зазначили в Асоціації.

Там також додали, що на компенсацію різниці в тарифах і своєчасну підготовку до опалювального сезону 2023/2024 року необхідно не менше 36 млрд грн.

Нагадаємо, що у РФ сім'ям загиблих "мобиків" замість допомоги видали квитки до цирку.

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