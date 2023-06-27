"Дуже негативний сигнал": Дуда про переміщення "вагнерівців" до Білорусі

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував інформацію про переміщення бойовиків терористичної приватної військової компанії "Вагнер" на територію Білорусі.

Про це інформує Polsat News.

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Польський президент заявив, що переміщення "вагнерівців" до Білорусі є дуже негативним сигналом для Польщі та інших країн НАТО.

"Ми бачимо, що відбувається на Сході. Йде фактична передислокація російських військ, ПВК "Вагнера", до Білорусі разом з її головою Євгеном Пригожиним. Це дуже негативні сигнали для нас, які ми хочемо донести до наших союзників", - наголосив глава польської держави.

Дуда також уточнив, що він має намір порушити цю тему під час консультацій у Гаазі перед самітом НАТО та запропонувати подальше зміцнення східного флангу Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що Євген Пригожин після невдалої спроби бунту втік до Білорусі.

Крім того, ми раніше інформували, що Лукашенко радий вітати терористичне угруповання "Вагнер" у Білорусі, бо ЗС РБ отримають від них "цінний досвід".

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