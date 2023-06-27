Звільнення Бахмута має свою складність: Маляр про просування ЗСУ

За її словами, укріплення і опорні пункти у Бахмуті, які довго допомагали нашим захисикам утримувати місто, тепер зайняв ворог.

Наступальні дії на Бахмутському напрямку тривають вже четвертий день, проте звільнення самого міста має свою складність, яка загальмовує наступ.

Яку саме, розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, місцевість Бахмута і передмістя має розвинуту систему інженерних укріплень та розгалужену мережу опорних пунктів.

"Все це свого часу готувалось нашими військовими та місцевою владою для оборони, власне що і допомогло так довго ії тримати. Але зараз ці укріплення і опорні пункти зайняв ворог, тому щоб звільнити ці землі треба дещо більше зусиль і терпіння", – пояснила Маляр.

Заступниця міністра зазначила, що українські військові на Бахмутському напрямку щодня мають просування на флангах – "поступове, але впевнене".

У саме місто Бахмут станом на сьогодні Сили оборони не заходили, додала вона.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що росіяни перекинули до району Бахмута додаткові підрозділи і збільшили кількість обстрілів, аби зупинити просування ЗСУ. За інформацією британської розвідки, ЗСУ просунулись на Бахмутському напрямку.

Українські бійці показали, що відбувається навколо Бахмута. За їхніми словами, найбільше просувань іде навколо зруйнованого міста Бахмут.

Видання Sky News писало, що у битві за Бахмут РФ втратила щонайменше 60 тисяч солдатів.