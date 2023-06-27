Лукашенко радий "вагнерівцям" у Білорусі, бо вони дадуть "безцінний досвід"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко радий вітати терористичне угруповання ПВК "Вагнер" у Білорусі, бо ЗС РБ отримають від них "цінний досвід". Втім, він не підтвердив, чи перебувають вони уже на території РБ.

Про це диктатор сказав під час зустрічі із білоруським міністром оборони Віктором Хреніним, передають пропагандистські ЗМІ.

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"Якщо їхні командири приїдуть до нас і допоможуть нам... Досвід. Слухай, вони на передовій - штурмові загони. Розкажуть нам, що зараз важливо. Ось мені Путін востаннє сказав: контрбатарейна боротьба, без цього неможливо. Безпілотники. Вони через це пройшли. Вони розкажуть про зброю: яка добре працювала, яка ні. І тактика, і озброєння, і як наступати, як оборонятися. Це безцінне. Ось це нам від вагнерівців треба взяти", – заявив він радо.

Російські пропагандисти заявили, що бійці ПВК "Вагнер" увійшли до Білорусі

Моніторинговий канал "Беларускі Гаюн" із посиланням на кремлівські ЗМІ повідомляв, що підрозділи ПВК "Вагнер" разом зі штатною зброєю та військовою технікою зайшли на територію Білорусі. Втім, місцеві жителі їх не бачили.

Тим часом родичі "вагнерівців" підтверджують інформацію, що бойовиків відправлять до Білорусі. Так, одна з родичок з посиланням на свого знайомого повідомила, що в РБ будуть відправлені підрозділи "Вагнера", що залишилися в Ростові-на-Дону.

Українські прикордонники прокоментували цю інформацію. Державна прикордонна служба України поки не фіксує будівництва бази "вагнерівців" у Білорусі. Речник ДПСУ Андрій Демченко наголосив, що за цієї ситуацією активно стежить українська розвідка.

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