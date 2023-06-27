Лукашенко рад "вагнеровцам" в Беларуси, потому что они дадут "бесценный опыт"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рад приветствовать террористическую группировку ЧВК "Вагнер" в Беларуси, потому что ВС РБ получат от них "ценный опыт". Впрочем, он не подтвердил, находятся ли они на территории РБ.

Об этом диктатор сказал во время встречи с белорусским министром обороны Виктором Хрениным, передают пропагандистские СМИ.

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"Если их командиры приедут к нам и помогут нам... Опыт. Слушай, они на передовой — штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно. Вот мне Путин в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли".. Они расскажут об оружии: которое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять", – заявил он с радостью.

Российские пропагандисты заявили, что бойцы ЧВК "Вагнер" вошли в Беларусь

Мониторинговый канал "Белорусский Гаюн" со ссылкой на кремлевские СМИ сообщал, что подразделения ППК "Вагнер" вместе со штатным оружием и военной техникой зашли на территорию Беларуси. Впрочем, местные жители их не видели.

Тем временем родственники "вагнеровцев" подтверждают информацию, что боевиков отправят в Беларусь. Так, одна из родственниц со ссылкой на своего знакомого сообщила, что в РБ будут отправлены оставшиеся в Ростове-на-Дону подразделения "Вагнера".

Украинские пограничники прокомментировали эту информацию. Государственная пограничная служба Украины пока не фиксирует строительство базы "вагнеровцев" в Беларуси. Спикер ГНСУ Андрей Демченко подчеркнул, что за этой ситуацией активно следит украинская разведка.

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