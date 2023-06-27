Лукашенко розповів, де зараз перебувають Пригожин і "вагнерівці"

Лукашенко заперечив, що бойовики ПВК "Вагнер" перебувають у Білорусі. Зараз там лише їхній ватажок Пригожин.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин після невдалої спроби бунту втік до Білорусі.

Про це передає білоруське пропагандистське видання "Белта".

"Так, дійсно, він сьогодні в Білорусі. Як я й обіцяв, якщо ви хочете якийсь час у нас "перекантуватися" і таке інше, ми вам допоможемо. Звісно, за їхній (ПВК "Вагнер". – Ред.) рахунок", – каже білоруський диктатор.

Проте Лукашенко заперечив, що бойовики ПВК "Вагнер" перебувають у Білорусі. За його словами, вагнерівці досі залишаються в польових таборах на окупованій Луганщині.

Також диктатор сказав, що в країні не будують табори для "вагнерівців", але запропонував бойовикам "одну з покинутих частин".

Крім того, Лукашенко додав, що міністр оборони Білорусі Віктор Хренін хоче залучити ПВК "Вагнер" до білоруської армії. "Я згоден. Розмовляй із ними", – звернувся Лукашенко до Хреніна.

Нагадаємо, що власник ПВК "Вагнер" Пригожин зупинив свій марш на Москву за 200 км від російської столиці і передумав здійснювати переворот.

Білоруський диктатор Лукашенко заявив, що домовився з Пригожиним та переконав його терористів припинити бунт.

За інформацією російських пропагандистів, переговори з Пригожиним вів колишній охоронець Путіна, а нині губернатор Тульської області Олексій Дюмін. Саме йому "пророчать" посаду міністра оборони РФ замість Шойгу.