Лукашенко рассказал, где сейчас находятся Пригожин и "вагнеровцы"

Лукашенко возразил, что боевики ЧВК "Вагнер" находятся в Беларуси. Сейчас там только их главарь Пригожин.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин после неудачной попытки бунта сбежал в Беларусь.

Об этом сообщает белорусское пропагандистское издание "Белта".

"Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас "перекантоваться" и все такое, мы вам поможем. Конечно, за их (ЧВК "Вагнер". – Ред.) счет", – говорит белорусский диктатор.

Однако Лукашенко возразил, что боевики ЧВК "Вагнер" находятся в Беларуси. По его словам, вагнеровцы по-прежнему остаются в полевых лагерях на оккупированной Луганщине.

Также диктатор сказал, что в стране не строят лагеря для "вагнеровцев", но предложил боевикам "одну из заброшенных частей".

Кроме того, Лукашенко добавил, что министр обороны Беларуси Виктор Хренин хочет привлечь ЧВК "Вагнер" в белорусскую армию. "Я согласен. Разговаривай с ними", – обратился Лукашенко к Хренину.

Напомним, что владелец ЧВК "Вагнер" Пригожин остановил свой марш на Москву в 200 км от российской столицы и передумал совершать переворот.

Белорусский диктатор Лукашенко заявил, что договорился с Пригожиным и убедил его террористов прекратить бунт.

По информации российских пропагандистов, переговоры с Пригожиным вел бывший охранник Путина, а ныне губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Именно ему "пророчат" должность министра обороны РФ вместо Шойгу.