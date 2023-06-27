Хитрее, чем вы думаете: зачем на самом деле Лукашенко остановил бунт Пригожина

Лукашенко заявил о своей "миротворческой" роли в подавлении восстания "вагнеровцев" во главе с Пригожиным, что вызывает вопрос о его мотивах.

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко не часто одевает мантию посредника. Лукашенко называют "последним диктатором Европы" и он с ужасающей жестокостью подавлял критиков и протесты. Поэтому, когда его прессслужба вечером 24 июня размышляла о "миротворческой" роли "отца" в подавлении однодневного бунта "вагнеровцев" во главе с Пригожиным в соседней России, главным вопросом было: что ему по этому?

Предлагаем вам адаптацию материала Al Jazeera, где аналитики попытались разобраться, почему белорусскому диктатору выгодно было утихомирить Пригожина.

Во-первых, Лукашенко дал понять, что российский президент Владимир Путин, его величайший политический и финансовый покровитель, не может списывать его со счетов.

Лукашенко дал сигнал Путину, что не стоит списывать его со счетов

"Он просто показал, что все еще полезен России, и поэтому он сам до сих пор в Минске", — сказал Al Jazeera Джон Лехнер, автор из Вашингтона, пишущий книгу о предводителе "вагнеровцев" Евгении Пригожине.

Принимая Пригожина и его людей, Лукашенко получает тысячи опытных наемников.

"Если Пригожин останется в Беларуси и будет руководить ПИК "Вагнер" или чем-то подобным, это повысит политическое влияние Лукашенко, который будет иметь свою настоящую частную армию", — сказал Al Jazeera Николай Митрохин из Бременского университета Германии.

Белорусские власти начали строить лагеря для 8 тысяч "вагнеровцев" в лесах Могилевской области, которая лежит на границе с Россией, сообщили в понедельник, 26 июня, информационный портал Верстка.

Это также всего в 100 км юго-западнее белорусского Минска и 200 км севернее украинской границы.

"Лукашенко также показывает лидерам бывших советских государств, что он все еще хитрый посредник, который может уладить острые конфликты или, по крайней мере, уменьшить их", — сказал Митрохин.

"Кровавая баня"

24 июня может войти в историю как самый плохой день Путина у власти.

Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесении ударов по лагерям Вагнера в Украине и убийстве 30 бойцов, чтобы заставить членов группировки подписать контракты и стать частью регулярных войск РФ.

"Вагнеровцы" во главе со своим предводителем двинулись из Украины в Россию и захватили южный город Ростов-на-Дону. Тогда Пригожин отдал приказ своим людям наступать на Москву.

Путин назвал его "изменником" и, как сообщается, скрылся из российской столицы, поскольку организованная преступная банда зэков двигалась почти беспрепятственно, сбив несколько самолетов и убив пилотов.

Путин и его "бывший повар" Пригожин/AP

Они были примерно в 200 км к югу от Москвы — и, казалось, вполне могли стать первой армией, вошедшей в город с 1812 года, когда армия Наполеона сожгла его.

И здесь прессслужба "святого Луки" неожиданно заявила, что он нашел "совершенно выгодный и приемлемый вариант разрешения ситуации".

Соглашение, заключенное при посредничестве Лукашенко, было простым: Путин снимает обвинения в восстании из Пригожина и его людей, они отступают, а Беларусь принимает их вожака.

В понедельник, 26 июня, Путин заявил, что "вагнеровцы" должны выбрать – хотят они записаться в Минобороны, вернуться домой или уехать в Беларусь.

"Я уверен, что это будет выбор российских воинов, осознавших свою трагическую ошибку", — сказал Путин в телеобращении.

Соглашение было достигнуто после многочисленных телефонных разговоров между Лукашенко и Пригожиным.

"Разговор был сложным", — сказал пролукашенковский аналитик Вадим Гигин в телевизионном выступлении.

Казни и "кровавые бриллианты"

"Боже мой", — так многие сказали бы о Пригожине.

Он предпочитает не соблюдать закон — ни российский, ни международный.

"Ферма троллей" Пригожина якобы использовала фейковые аккаунты или похищенные лица настоящих американцев для распространения кремлевской пропаганды и вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году.

Наемников Пригожина также обвиняют в совершении военных преступлений, таких как убийство предателей кувалдами и видеосъемка казней.

Они помогли президенту Сирии Башару Асаду возобновить контроль над большей частью своей страны, а затем начали действовать в Ливии и нескольких странах Африки к югу от Сахары.

Африка остается цитаделью Пригожина, где он удерживает тысячи бойцов и зарабатывает деньги, предоставляя услуги безопасности нескольким правительствам и торгуя кровавыми бриллиантами, золотом, вольфрамом, древесиной и оружием, сообщает All Eyes on Wagner — французская группа, которая следит за наемниками.

"Вагнеровцы" в Мали/AP

Бывший старший командир Вагнера даже похвалил Пригожина за стабильность в Центральноафриканской Республике, население которой, по его словам, абсолютно взволновано присутствием российских наемников.

"Поскольку центральное правительство расширяет свой контроль, появляется больше порядка, и люди могут безопасно передвигаться без угрозы быть убитыми", — сказал бежавший во Францию Al Jazeera Марат Габидулин, написавший две книги.

Тактические достижения, стратегические потери

Африканские связи Пригожина могут оказаться полезными Лукашенко в его собственных отношениях с Китаем, который уже предоставил торговые преференции и многомиллиардные кредиты.

Эти связи также могут быть полезны Пекину, поскольку он еще больше укрепит свое влияние в Африке, сказал Игорь Тышкевич, белорусский аналитик из Киева, в телевизионном выступлении.

Специалисты "фермы троллей" запустили несколько успешных медиа и каналов в Telegram и Лукашенко мог использовать их опыт.

"После провала белорусской пропаганды такие таланты нужны", — сказал Тишкевич.

Но стратегические, долгосрочные последствия могут быть гораздо хуже.

Любые будущие конфликты между Пригожиным и союзниками Путина обернутся против Лукашенко.

Предоставляя убежище печально известному обвиняемому в войне, Лукашенко теряет любые шансы возобновить связи с Западом.

"Поэтому Лукашенко попал в традиционный формат этапа политической карьеры — тактически выиграл, а стратегически попал в очень плохое место", — подытожил Тишкевич.

"Союзное государство"

Почти три десятилетия Лукашенко уступал белорусскую независимость Москве.

Лукашенко и Путин/AP

Он получил политический щит от санкций Запада, скидку на поставку энергоносителей и другие экономические преимущества.

Но белорусскому диктатору всегда хватало хитрости, чтобы не уступать слишком многое.

Он разрешил России развернуть ядерные ракеты в Беларуси и использовать ее территорию для вторжения в Украину, но отказался отправить свою армию на передовую.

Он так и не завершил крупнейший интеграционный проект бывшего Советского Союза.

В конце 1990-х годов он и президент России Борис Ельцин решили объединить две страны в "Союзное государство".

Лукашенко надеялся руководить обоими государствами, учитывая плохое здоровье и алкоголизм Ельцина.

Ельцин и Лукашенко, апрель 1996 года/AP

Но Ельцин назначил Путина преемником, а Лукашенко затормозил слияние.

В эти дни он может использовать Пригожина, чтобы восстановить свое влияние в России.

"Для Лукашенко это шанс возродить свое влияние [в России], как это было в конце 1990-х с Союзным государством", — сказал Al Jazeera киевский аналитик Алексей Кущ.

Читайте также: