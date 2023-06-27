"Мне было больно": Лукашенко – о военном мятеже Пригожина в РФ

Лукашенуко заявил, что ему "было больно", потому что " отечество одно", имея в виду РФ.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко посетовал, что ему "было больно наблюдать" за военным бунтом предводителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в России.

Об этом белорусский диктатор сказал во время выступления во вторник, 27 июня, передают пропагандистские СМИ.

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"Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что Отечество одно. Учитывая роль Беларуси в разрешении этой ситуации, должен в этом кругу сказать несколько слов о том, что случилось, и пояснить нашу позицию и принятые решения. Особенно в свете последних вбросов и инсинуаций, которые все больше и больше появляются, особенно в российских средствах массовой информации", — заявил он.

Как сообщалось ранее, из-за военного мятежа в РФ самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отдал приказ привести армию в полную боевую готовность.

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