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"Мне было больно": Лукашенко – о военном мятеже Пригожина в РФ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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"Мне было больно": Лукашенко – о военном мятеже Пригожина в РФ

Лукашенко болезненно отреагировал на военный мятеж Пригожина в РФ. ФОТО: Associated Press

Лукашенуко заявил, что ему "было больно", потому что " отечество одно", имея в виду РФ.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко посетовал, что ему "было больно наблюдать" за военным бунтом предводителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в России.

Об этом белорусский диктатор сказал во время выступления во вторник, 27 июня, передают пропагандистские СМИ.

"Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что Отечество одно. Учитывая роль Беларуси в разрешении этой ситуации, должен в этом кругу сказать несколько слов о том, что случилось, и пояснить нашу позицию и принятые решения. Особенно в свете последних вбросов и инсинуаций, которые все больше и больше появляются, особенно в российских средствах массовой информации", — заявил он.

Как сообщалось ранее, из-за военного мятежа в РФ самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отдал приказ привести армию в полную боевую готовность.

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Дата публикации
Просмотры
359
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