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"Мені було боляче": Лукашенко - про військовий заколот Пригожина у РФ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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"Мені було боляче": Лукашенко - про військовий заколот Пригожина у РФ

Лукашенко болісно відреагував на військовий заколот Пригожина у РФ. ФОТО: Associated Press

Лукашенуко заявив, що йому "було боляче", бо "Батьківщина одна", маючи на увазі РФ.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко побідкався, що йому "було боляче спостерігати" за військовим бунтом ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина у Росії.

Про це білоруський диктатор сказав під час виступу у вівторок, 27 червня, передають пропагандистські ЗМІ.

"Не приховую, було боляче спостерігати за подіями, які відбувалися на півдні Росії. Не тільки мені. Багато наших громадян сприйняли їх близько до серця. Тому що Батьківщина одна. Враховуючи роль Білорусі у вирішенні цієї ситуації, повинен сказати кілька слів про те, що трапилося, і пояснити нашу позицію та прийняті рішення, особливо у світлі останніх вкидів та інсинуацій, які все більше і більше з'являються, особливо в російських засобах масової інформації", - заявив він.

Як повідомляли раніше, через військовий заколот у РФ самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко віддав наказ привести армію в повну бойову готовність.

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Дата публікації
Перегляди
460
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