Лукашенко привів армію в повну бойову готовність: що відбувається

Лукашенко побідкався, що йому "було боляче спостерігати за подіями, які відбувалися на півдні Росії".

На тлі військового заколоту в РФ самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко віддав наказ привести армію в повну бойову готовність.

Про це білоруський диктатор сказав під час виступу у вівторок, 27 червня.

Лукашенку знову мерещиться загроза з боку Заходу. Він запевняє, що Білорусь має всі технічні можливості, щоб протистояти країнам-членам НАТО.

"Не приховую, було боляче спостерігати за подіями, які відбувалися на півдні Росії. Не тільки мені. Багато наших громадян сприйняли їх близько до серця. Тому що Батьківщина одна. Нашому поколінню випало випробування на міцність. Ми повинні бути сильнішими за загрози, що нависають над нашою землею. І погрози знову походять із Заходу. Мною було віддано всі розпорядження щодо приведення армії в повну бойову готовність", - сказав він.

Що відбувається в Білорусі

Нагадаємо, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що в Білорусі перебувають до кількох тисяч російських військових, і вони переважно залучені до процесу підготовки на полігонах. В ДПСУ запевнили, що ситуація на білоруському напрямку залишається повністю контрольованою.

Тим часом у Білорусі стартували так звані "мобілізаційні навчання". Вони триватимуть 10 днів - до 30 червня. У Міноборони країни-союзниці Росії зазначили, що під час цих навчань вдасться оцінити ступінь готовності місцевих виконавчих органів, військових комісаріатів, держорганів та організацій "виконувати завдання за призначенням".

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