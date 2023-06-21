В Білорусі стартувало "мобілізаційне навчання": скільки воно триватиме

У Білорусі кажуть, що так звані навчання відбуваються щорічно.

У Білорусі стартували так звані "мобілізаційне вчення". Вони триватимуть 10 днів - до 30 червня.

Про це інформують у Міністерстві оборони Білорусі.

Там заявили, що так звані навчання проходять щорічно згідно з планом підготовки Збройних Сил Республіки Білорусь".

Також читайте Окупаційна "влада" Криму заявила про пошкодження залізниці у районі Феодосії

"У період від 21 до 30 червня 2023 року з військовими комісаріатами Мінської області проводиться мобілізаційне навчання", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві оборони заявили, що нібито "дані навчання проводяться щорічно згідно з планом підготовки Збройних Сил Республіки Білорусь".

Планується, що під час них вдасться оцінити ступінь готовності місцевих виконавчих органів, військових комісаріатів, держорганів та організацій "виконувати завдання щодо призначення".

"Під час навчання планується виконання заходів щодо розгортання об'єктів інфраструктури, залучення військовозобов'язаних та автомобільної техніки, зокрема в інтересах укомплектування військових комісаріатів", - додали у відомстві.

Крім того, білоруські прикордонники запустили чергову інформаційно-психологічну операцію про "горілку перемоги" та цинічно запропонували "переходити до них".

Читайте також: